VIDEO Cauze și simptome ale pancreatitei acute, cea mai comună boală a pancreasului

Pancreasul este un organ foarte important pentru organism. Stilul nostru de viață îl poate îmbolnăvi, iar cea mai des diagnosticată afecțiune a pancreasului este pancreatita acută. Simptomele acestei boli sunt destul de zgomotoase, iar din cauza lor tot mai mulți oameni ajung în camerele de gardă ale spitalelor.

Cauzele care determină apariția acestei boli au legătură directă cu stilul nostru de viață. În cazul bărbaților, de exemplul, consumul de alcool excesiv poate genera apariția pancreatitei acute. În cazul femeilor, problemele de colecist, generate de o alimentație nesănătoasă, pot provoca această boală.

„Să zicem că cea ai cunoscută și una dintre cele mai periculoase boli ale pancreasului este pancreatita acută. Principalele cauze ale acestei boli, diferă cumva de la un sex la altul. La bărbați este de obicei generată de un consum excesiv de alcool, iar la femei pietrele la fiere, în special cele mici care pleacă din colecist, ajungând să irite pancreasul. Aceste două cauze mari pot să ducă la pancreatita acută” a explicat, la „Doctor Medika”, dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie oncologică.

Simptomele pancreatitei acute

Simptomele bolii sunt foarte zgomotoase și includ o stare generală de rău, asociată cu amețeli, grețuri, vărsături și febră.

„În primul rând este o stare de rău general, pentru că întreg organismul este afectat. Astfel pacientul începe să se simtă rău. Are o stare generală proastă, are un sentiment că nu se mai poate mișca, are sentimentul că ceva nu merge bine. Și acel sentiment durează 3, 16, 12 ore, depinde de cât de repede ajunge la spital. Durerea este în spate, în bară, care nu trece și este din ce în ce mai mare. Partea de sus a abdomenului este o bară dureroasă, însoțită de greață, vărsături sau febră” a mai spus dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie oncologică.