VIDEO Ce ai voie să faci și ce nu atunci când îți iei tensiunea

Foarte multe persoane care suferă de hipertensiune arterială trebuie să-și monitorizeze acasă valoarea tensiunii arteriale. Pentru ca valoarea să fie cât mai exactă este necesar să acorde o atenție deosebită atât alimentație, cât și poziției corpului.

„Ca pacient e important să avem în vedere să nu bem cafea cu două ore înainte de a ne măsura tensiunea. De asemenea, fumătorii ar fi bine ca înainte cu 30 de minute de măsurarea tensiunii să nu își aprindă nicio țigară” susține conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

De asemenea, în timpul monitorizării tensiunii arteriale, este necesar ca persoanele care utilizează un tensiometru să adopte și o anumită poziție a corpului.

„Trebuie să avem picioarele pe sol, cu picioarele depărtate la nivelul umerilor pentru că dacă strângem picioarele avem tendința de a crește tensiunea. Trebuie să avem vezica urinară goală, să nu simțim nevoia de a merge la baie pentru că poate crește valoarea tensiunii. De asemenea, trebuie să menținem brațul moale și nu încordat” mai spune conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.