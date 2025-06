 VIDEO Ce crede actrița Tily Niculae despre educația din România: „Are nevoie de oameni cu o nouă viziune”

Recent invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare” de la Medika TV, Tily Niculae a vorbit despre faptul că se pregătește pentru o nouă carieră profesională, cea de profesor de limba engleză. Îndrăgita actriță a explicat cum ar trebui să arate educația românească, astfel încât elevii să îndrăgească școala.

„Educația la noi în România are nevoie de oameni care să îmbine viziunea mai deschisă și să îmbrățișeze altfel predarea și abordarea ei către copii.” a spus Tily Niculae.

Cum a luat decizia de a deveni profesoară?

Tily Niculae este cunoscută pentru rolurile sale de pe scenă sau de pe micul ecran. De la toamnă, va fi și profesoară de limba engleză. Ea a povestit ce anume a determinat-o să aleagă această profesie.

„Să știi că pentru mine a fost un declic în momentul în care am avut practica și am intrat la clasă, iar copiii au sărit pe mine și m-au întrebat când revin. Și atunci, pentru mine, a fost wow! Și am zis să-i dau o șansă acestei meserii”, a mărturisit Tily Niculae.