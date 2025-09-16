VIDEO Colectivitatea și infecțiile digestive pe care le provoacă

Mersul la școală și la grădiniță, fără respectarea regulilor de igienă, poate provoca o serie de probleme medicale pentru copii. Cele mai frecvente sunt infecțiile virale sau bacteriene ale tractului digestiv. Din fericire, după câteva zile de medicație specifică, recuperarea este rapidă, iar copiii se pot reîntoarce în mediul școlar.

„Ne așteptă enterovirozele de sezon cum sunt rotavirusul, adenovirusul, norovirusuluui, toate acestea răspândindu-se în colectivitățile de copii” susține dr. Iulia Țincu, medic primar gastroenterologie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Respectarea regulilor de igienă, esențială!

Principalii factori de transmitere a acestor infecții sunt legați de lipsa de igienă. Astfel, copiii trebuie învățați să se spele pe mâini mai bine, mai ales când sunt în colectivitate, și să folosească în mod corect toaleta. Lipsa regulilor de igienă generează o creștere a infecțiilor tractului digestiv, mai ales în colectivități.

„Am învățat că întreg sezonul celor 12 luni este de fapt un sezon de afecțiuni gastroenterologie cronice sau acute și sigur colectivitatea prediune la a transmite mai ușor germenii. Discutăm mai ales în zona aceasta digestivă, prin mâinile nespălate, prin utilizarea toaletei cu reguli precare de igienă și în felul acesta infecțiile tractului gastrointestinal sunt mai frecvente” mai spune dr. Iulia Țincu, medic primar gastroenterologie pediatrică, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.