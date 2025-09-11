VIDEO Conștientizarea vertijului, primul pas spre vindecare

Vertijul este o problemă medicală care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Primul pas pe care o persoană care are vertij trebuie să-l facă este să conștientizeze problema, apoi să ceară ajutorul unui medic specialist. Efectele vertijului asupra vieții pacientului pot fi devastatoare, dacă problema persistă și este ignorată.

„Este o problemă socială și personală. Îți schimbă viața și nu mai ești ce-ai fost. Îți schimbă viața familiei, pentru că toți se uită la tine și nu te mai susțin ca la început” susține Ioana Vodă, medic primar ORL, președinta Societății de Vertij, Tinitus și Hipoacuzie din România, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Mai mult decât atât, dacă este ignorat, vertijul poate provoca dezechilibre și la nivel emoțional. Fără să știe cui să ceară ajutorul, pacientul cu vertij se simte singur, devine anxios și chiar depresiv.

„Cronicizarea aceasta ajunge să devină și o patologie anxiogenă. Să nu zicem că trebuie să mergem la psihiatrie, dar suntem tentați să alegem și asta când vedem că ajungem în depresie, avem frică de tot, panică, fobii și a apărut” mai spune dr. Ioana Vodă, medic primar ORL, președinta Societății de Vertij, Tinitus și Hipoacuzie din România, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.