VIDEO Datorii de ordinul miliardelor în sistemul medical românesc. Reacția ministrului Sănătății

Ca în multe domenii de activitate și sănătatea este afectată de lipsa banilor. În momentul de față, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are datorii către farmacii sau furnizorii de servicii medicale de 11 miliarde de lei. Prezent la Medika TV, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a dat asigurări că acest impas financiar va fi depășit.

„În continuare avem datorii enorme la farmacii, aproape sunt 11 miliarde lei. CNAS are plăți neefectuare într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei, către farmacii, către unități sanitare și lista continuă” a explicat dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Imensul impas financiar nu va afecta însă sistemul medical, pentru că Ministerul Sănătății, alături de Ministerul Finanțelor, a căutat soluții pentru ca lipsa fondurilor să fie acoperită. Alexandru Rogobete a dat asigurări că nu va exista un blocaj în sistemul medical din cauza lipsei banilor.

„Nu va fi un blocaj pentru că am discutat cu Ministerul Sănătății și vom închide anul acesta și atunci gândirea strategică mă face să nu țin cont de întreg sistemul. Am zi să facem un efort cu toții anul acesta pentru a închide datoriile casei, pentru a ajunge la un T0 și de anul viitor, odată cu pachetul de măsuri realizat, ne va permite o anvelopă bugetară pentru a crește punctul în ambulatoriu, pentru a echilibra serviciile de screening la medicul de familie, pentru a reuși, de ce nu, să ducem plata gărzilor, la anul 2025. Bugetul sănătății e ca un pacient la ATI, orice tensiune pe el va duce la colaps” a mai spus dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.