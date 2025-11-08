VIDEO De ce nu e bine să fii PERFECTĂ. Ce spun psihologii

Foarte multe femei își doresc să facă loc perfecțiunii în viața lor, dorindu-și ca toate acțiunile pe care le întreprind să fie perfecte. În realitate, ideea perfecțiunii nu există și scoate la iveală o multitudine de vulnerabilități.

„Noi am fost crescute cu foarte multă rușine, în acest spirit al sacrificiului, cu foartă multă vinovăție. Când ai un cerc de femei și te uiți cu admirație și la care aflii că, de fapt, nici ele nu sunt perfecte, nici ele nu le fac pe toate. Atunci cu siguranță se mai normalizează această perfecțiune care ne umple de vinovăție de rușine, ne ține copleșite” consideră Daniela Gavancar, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Cel mai important este ca femeile să renunțe la ideea de perfecțiune și să accepte vulnerabilitățile pe care le au și greșelile pe care le-au făcut. „Normaliazarea adusă de o altă femeie sau de un grup de femei este incredibil de importantă. Nu suntem perfecte și foarte important să avem în jurul nostru un cerc în care să recunoaștem că am făcut greșeli, este o situație de viață prin care am trecut și nu s-a întâmplat nimic” mai spune psihologul Daniela Gavancar.