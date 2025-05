VIDEO De ce pleacă medicii din țară? Mărturia unui neurochirurg care a lucrat un deceniu în Franța

Tot mai mulți medici tineri aleg să plece la studii în afara țării pentru a profesa în spitale din Occident. Această decizie nu este aleasă la întâmplare, ci sunt multe aspecte care-i determină să o ia. Invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, medicul neurochirurg și profesorul Andrei Brînzeu a povestit de ce a ales să plece în Franța, țară în care a profestat timp de 10 ani.

„Deși cunoșteam bine sistemul de aici am ajuns într-un punct că ritmul formării de aici nu-mi mai ofereau perspectivele de dezvoltare profesională de care aveam nevoie. Am avut profesori valoroși și aici și le port o recunoștință profundă, dar la vremea respectivă sistemul de formare era profund limitat. Pe de o parte de condițiile precare…eu am plecat în 2009, iar situația în sistemul medical era de multă sărăcie. În special ramurile chirurgicale simțeam că ne lipsește o cultură a unui mentorat adevărat” spune medicul Andrei Brînzeu.

A căutat un mentor

O altă motivație care l-a determinat să plece în afară a fost faptul că avea nevoie de un mentor real, care să-i insufle dragostea pentru profesie și de la care să învețe cum să devină un medic bun. Având experiența personală, medicul Andrei Brînzău caută astăzi să fie alături de fiecare dintre studenții săi.

„Eram de mai de grabă într-o formă de observație pasivă și imitare ca rezidenți. Mai marii specialității evitau să dea cheile meseriei, gesturile esențiale. Am simțit nevoia unei culturi de pedagogice. Constat acum, din postura de profesor, că este o datorie, o vocație, în momentul în care reușești să formezi noi generații, reușești să tratezi pacienți dincolo de capacitățile biologice de a trata” spune prof. dr. Andrei Brînzeu, medic primar neurochirurg, șef secție, șef disciplină Neurochirurgie, Clinica de Neurochirurgie Timișoara.