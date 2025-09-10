VIDEO Dinți sănătoși din copilărie. Învață-l cum să-i perieze corect

Igiena dentară este necesară și importantă pentru sănătatea orală. Copiii pot fi învățați de mici cum trebuie să aibă grijă de dinții lor pentru ca în momentul în care devin adulți să nu aibă probleme dentare. Există anumite reguli de periaj ce pot fi explicate celor mici, astfel încât să aibă dinți sănătoși.

„Copiii au o situație aparte, pentru că se află în etape intermediare de dentiție. Ei alternează dinți temporari cu dinți definitivi și trebuie să ne aducem aminte că o carie reprezintă o afecțiune contagioasă, de aceea periajul dentar la copii trebuie să fie la fel de sistematic precum în cazul adulților. Vom începe tot timpul de la gingie către dinte, prin mișcări ușoare, folosind o periuță cu peri moi, soft sau extra soft, și aceste mișcări se numără până la 8 fiecare grupă dentară. Apoi cu aceleași mișcări parcurgem arcada dentară în sens invers, până ajungem de unde am plecat pe cealaltă față a dinților„ explică dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nasar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Apoi, trebuie periați și dinții de jos, executând aceleași mișcări aplicate și în cazul dinților de sus. Medicii spun că se poate păstra numărătoarea.

„Astfel, îndepărtăm resturile alimentare de pe fețele dinților și dintre dinți, vom continua arcada de jos, prin același mod, periaj de la gingie la dinte, printr-o serie de mișcări simple„ a explicat dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nasar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

După ce am terminat de curățat dinții, trebuie curățată și limba. Există multe bacterii care rămân în șanțurile limbii, iar prin periajul limbii vom îndepărta o bună parte din acestea.

„Foarte important de știut este faptul că trebuie să facem și periajul limbii. Scoatem limba în fața oglinzii și o periem , pentru că și în șanturile de pe suprafața limbii se ascund microbi” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nasar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.