VIDEO Dr. Lorelei Nassar, la Medika TV, despre importanța prevenției pentru sănătatea orală a copiilor: „Mersul la stomatolog, o necesitate”

Foarte mulți părinți îi pregătesc pe cei mici pentru noul an școlar, dar uită un aspect important: sănătatea orală. Înainte de revenirea în școli și grădinițe, este important ca orice copil să aibă o dentiție perfectă. Medicii stomatologi vorbesc despre prevenția medicală de la vârste fragede, pentru că astfel problemele dinților pot fi rezolvate din timp și fără complicații.

„Există multă emoție în ceea ce privește începutul de an școlar, dar se acordă o mai puțină atenție stării de sănătate. Importantă este prevenția, este important să nu așteptăm marile evenimente și să ne concentrăm pe niște etape din viața noastră și a copiilor noștri, ci să avem această continuitate în prevenție” consideră dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nasar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Din punct de vedere al prevenției medicale, specialiștii consideră faptul că s-ar putea face mai mult. Părinții sunt preocupați să le asigure copiilor tot ce le trebuie pentru școală, fără să mai ia în calcul și sănătatea orală.

„Desigur preocuparea majoră a copilului și familiei este bunul mers la școală. Iar o carie incipientă sau un posibil dinte care se schimbă pot crea disconfort în situații sau în momente neașteptate. Tot la fel cum oamenii uită de mersul la stomatolog înainte de a pleca în concediu, se uită de prezentarea la medicul stomatolog când ne pregătim de evenimente atât de importante precum începutul noului an școlar” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nasar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.