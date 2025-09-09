VIDEO Durerea lombară, problema medicală răspândită pe tot globul

Durerea lombară este o problemă medicală foarte răspândită în rândul populației. Se estimează faptul că peste 600 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de durere lombară. Cauzele care generează durerea lombară sunt legate foarte mult de stilul de viață pe care îl avem.

„Sunt multe persoane care se confruntă cu durerile de spate sau de coloană. Este o problemă din ce în ce mai des întâlnită. Conform unui studiu din 2020, durerea lombară este întâlnită la peste 600 de milioane de oameni, iar până în 2050, se va înregistra o creștere la 800 milioane de oameni afectați de această problemă. Durerea lombară este mai predominată, spre deosebire de cele cervicale sau toracale” spune Tiberiu Herea, kinetoterapeut – Kinetic Sport & Medicine, parte a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Durerea lombară și pandemia

Creșterea numărului de cazuri ale oamenilor care se confruntă cu durerea lombară are legătură și cu pandemia de COVID-19, în care oamenii au fost obligați să stea în casă, fără a face prea multă mișcare.

„O posibilă cauză ar fi și pandemia, atunci când am fost nevoiți să stăm mai mult în casă, să ne mutăm joburile acasă, în fața calculatorului, tot timpul în poziții vicioase” mai spune Tiberiu Herea, kinetoterapeut – Kinetic Sport & Medicine, parte a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.