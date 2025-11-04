VIDEO Fluorul și riscurile pentru sănătate când ne spălăm pe dinți. Ce spun medicii

Fluorul este un ingredient care intră în compoziția multor paste de dinți. Oamenii evită să le utilizeze pentru că se tem de acest element chimic. Într-adevăr, excesul de fluor poate provoca probleme în organism, însă medicii stomatologi susțin că o pastă de dinți are o cantitate prea mică de fluor pentru a ne afecta.

„Fluorul poate fi luat din foarte multe surse poate fi luat. Aș scoate pasta de dinți din listă, prin excelență pasta de dinți se folosește pentru un timp limitat, de la 3 minute și până la 5 minute periajul cel mai riguros, după care scuipăm. Aceste 3 minute nu sunt suficiente în contactul cu mucoasa orală pentru a duce la o absorbție atât de accentuată. Cine, într-adevăr ingeră pastă de dinți, sunt copilașii foarte mici. De aceea, pastele dinți pentru copii nu au fluor, de aceea ei sunt supravegheați în timpul periajului să nu înghită foarte mult„ spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Alte surse de fluor

Pasta de dinți este puțin probabil să ne dăuneze, pentru că există și alte surse de fluor, unde substanța s-ar putea regăsi în cantități mai mari.

„Aș pune asta pe seama apei de băut care în multe țări este fluorizată, sunt foarte multe țări în care laptele din comerț este fluorizat. O sursă bogată în fluor este peștele. De asemenea, în această categorie intră și fructele de mare. Și aș spune că există și metale grele în alimentația noastră, din cauza poluării” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.