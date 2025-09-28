VIDEO Impactul emoțional al știrilor. Raluca Al-Haddad, jurnalistă Prima News, ne învață cum să nu fim copleșiți de informații

Trăim într-o lume în care suntem asaltați de informație. De la clasicele mijloace de comunicare în masă și până la rețelele sociale, informația este peste tot în jurul nostru, pentru că lumea este într-o continuă mișcare. Firește că multitudinea de informații ne poate copleși și-și pune amprenta asupra emoțiilor noastre. Cum putem să nu ne simțim afectați emoțional de atâta informații? Răspunsul la această întrebare l-a oferit în emisiunea „Minți sclipitoare”, jurnalista postului Prima News, Raluca Al-Haddad.

„Cred că uneori nu ne putem apăra de realitățile din jurul nostru. Poate ne afectează direct sau indirect și dacă le negi e ca și cum bagi capul în nisip ca struțul. Pe unele dintre ele, oricât de neplăcute ar fi, trebuie să le accepți, să le lași să fie și să-ți schimbi tu anumite trasee, obiceiuri, lucruri, credințe poate, în așa fel să treci peste. Uneori sunt atât de noi și de diferite în cât noi nu ne-am fi gândit că o să avem război la graniță. Și totuși ne-am pus problema 3 ani încoace ce ar fi dacă am fi nevoiți să ne luăm 3 lucruri din casă și să plecăm cu ele cine știe unde? Se poate întâmpla orice” susține jurnalista Raluca Al-Haddad.

Pentru a putea face față emoțiilor pe care le transmit informațiile care ne înconjoară este să găsim un echilibru și o persoană în care avem încredere, astfel încât împreună să putem trece mai ușor peste ceea ce citim sau vedem la televizor și ne influențează starea de spirit. „Cred că tot ce contează este să fii înțelegător și a avea încredere în cel de lângă tine, oricare ar fi el sau ea„ mai spune jurnalista Raluca Al-Haddad.