VIDEO Importanța autenticității într-o relație și cum o putem aduce în viața noastră

Orice relație are un început, iar specialiștii în psihologie ne recomandă să fim autentici încă de la prima întâlnire. Mulți dintre noi nu reușesc să facă asta și preferă să-și ascundă emoțiile. În timp, dezvăluirea adevăratelor caractere poate eroda relația respectivă, de aceea e important să fim autentici de la bun început.

„Ne este foarte greu pentru că, de regulă, majoritatea dintre noi nu ne naștem în relații și tindem sau am fost criticați am fost judecați și asociem iubirea cu partea asta de acceptare și de aprobare” susține Roxana Niciev, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Toate aceste aspecte psiho-emoționale ale unei relații au legătură cu trecutul nostru. Dacă în copilărie am fost invalidați sau obligați să facem lucruri pe care nu ne-am dorit să le facem, atunci vom încerca să punem măști asupra personalității noastre, umbrind astfel autenticitatea.

„Atunci, dacă am primit în mesaje în copilăria mică încărcate de condiționări sau am fost criticați sau comparați cu alți copii, se pare că nu e în regulă să simți că odată cu asta pierzi aprecierea părintelui. Ca să fii primit, iubit validat, trebuie să porți o mască” mai spune Roxana Niciev, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.