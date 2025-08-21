VIDEO Importanța consultațiilor în ambulatoriile de specialitate și rolul lor în sistemul medical

Ministerul Sănătății, prin noua reformă propusă de ministrul Alexandru Rogobete, dorește să crească adresabilitatea către ambulatoriile de specialitate. Serviciile medicale oferite în ambulator joacă un rol important în economia sistemului medical din țara noastră. Dacă am apela mai mult la medicii din ambulator, serviciile medicale ar fi mai ieftine, iar adresabilitatea către spitale ar scădea, lăsând loc pentru acces la tratamente doar cazurilor grave.

„Sistemul de sănătate este gândit pe 3 paliere. Primul este medicina de familie, care e numită asistența medicală primară. Se ocupă de prevenție și cazurile cronice. Când competența lor este depășită, pentru că niciunul dintre noi nu poate avea competențe pentru a acoperi tot spectrul patologiilor umane, pacientul este trimis în mod logic în linia următoare, adică ambulatoriile de specialitate. Aici profesează medici specialiști pe diverse specialități al căror rol este de a asigura un tampon între medicul de familie și spital” a explicat dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Medicilor de Ambulator, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Spitalele ar trebui să acorde o mai mare atenție cazurilor grave, care nu pot fi rezolvate în ambulator.

„La spital, trebuie să ajungă cazurile grave, care nu pot fi rezolvate în afara spitalului. Pentru că spitalizarea înseamnă costuri mari și pentru sistem ca atare și pentru buget. În ambulatoriu este mai ieftin” mai spune dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Medicilor de Ambulator, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.