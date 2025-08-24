VIDEO Înțelege-l, dar NU te transforma în terapeutul lui. Sfaturile psihologilor

Pentru ca relația să funcționeze, ambii parteneri trebuie să dea dovadă de înțelegere și suport emoțional reciproc. În multe cazuri, partenerele au tendința de a suplini rolul terapeutului în viața partenerilor lor, însă această atitudine nu este deloc una sănătoasă și nu va duce la salvarea relației.

„Nu e ok să ne luăm rolul de terapeuți ai propriilor parteneri, dar este confortabil să știm câte ceva despre istoria de viață a partenerului. El trebuie să se deschidă. Dacă el crede în vulnerabilitate și se deschide în fața parteneri sale fără teama că s-ar putea să fie judecat, atunci, într-adevăr, sunt șanse să-i înțelegem traumele și rănile. Măcar să le înțelegem” susține psihologul Sorin Lucaci, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Contează doar ajutorul specialiștilor

Specialiștii susțin că a-ți înțelege partenerul contează enorm, însă sprijinul real îl poate oferi doar terapeutul. Așa că sfatul lor pentru partenere este de a nu se transforma în terapeuții jumătății lor.

„Înțelegerea e importantă, dar ajutorul poate fi dat de specialiști. Și să știți că, spre deosebire de trecut, acum sunt mult mai mulți bărbați care merg la terapeut. În trecut, femeile erau cele care își rugau partenerii să meargă cu ele la psiholog. Ei spuneau du-te tu dacă ești nebună, că eu nu am nimic. Părerea mea că lucrurile s-au mai schimbat între timp” mai spune psihologul Sorin Lucaci, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.