VIDEO Medicul Andrei Brânzeu despre sistemul medical din România: „Trebuie explorată relația cu diaspora medicală”

După ce s-a format în Franța, prof. univ. dr. Andrei Brânzeu, medic primar neurochirurg, a revenit în România pentru a pune în practică ceea ce a învățat peste hotare. Invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, de la Medika TV, medicul a explicat ce trebuie făcut pentru ca sistemul de sănătate din România să fie unul eficient.

„Primul punct de vedere este că trebuie să recunoaștem situația în care suntem. Trebuie să ne bazăm pe date, chiar dacă ele nu sunt îmbucurătoare cu privire la rezultatele sistemului nostru spitalicesc. Este datoria centrelor universitare să producă aceste epidemiologice și cu privire la rezultatele clinice, în așa fel încât să putem judeca atent ce facem. Aș zice constant și transparent pentru a ne influența pozitiv unii pe alții” spune prof. univ. dr. Andrei Brânzeu, medic primar neurochirurg.

Medicul consideră că este necesar ca sistemul medical din România să facă eforturi pentru a crea legături cu diaspora medicală. Experiența medicilor români care profesează peste hotare poate fi utilă sistemului nostru de sănătate.

„O altă resursă este diaspora medicală. Noi avem o diasporă medicală enormă. Ar trebui să stabilim instituțional legături cu medicii români din diaspora. Ar trebui să oferim posibilitatea diasporei medicale de a comunica cu lumea medicală din țară” mai spune prof. univ. dr. Andrei Brânzeu, medic primar neurochirurg.