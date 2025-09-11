VIDEO Prof. dr. Adriana Pistol, la Medika TV: „România, pe harta roșie a reapariției poliomielitei”

Vaccinarea scăzută înregistrată în rândul copiilor, prin refuzul părinților de accepta imunizările, dă naștere reapariției unor boli considerate eradicate. Un exemplu în acest sens este poliomielita, boală care în țara noastră aproape a dispărut prin vaccinările din trecut. În prezent, avertizează experții, România se află pe harta roșie a reapariției cazurilor de poliomielită.

Despre această situație extrem de gravă a vorbit în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, difuzată de Medika TV, prof. dr. Adriana Pistol.

„Via a vis de poliomielită sigur că aici este o discuție și am întâlnit astfel de discuții în spațiul public, chiar și cu părinții, că noi nu mai avem poliomielită. Noi nu mai avem poliomielită, simplu pentru că ne-am vaccinat. Acum această acoperire vaccinală scăzută pune România pe harta roșie a riscurilor de apariție a poliomielitei” a explicat prof. dr. Adriana Pistol, președinta Societății Române de Epidemiologie.

Organismele internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății, sau Centrul European de Control al Bolilor, trag semnale de alarmă din acest punct de vedere și îndemână statele din Uniunea Europeană să facă demersuri în vedere creșterii ratelor de vaccinare.

„Organizația Mondială a Sănătății și chiar și Centrul European de Control al Bolilor sesizează această aspecte, mai ales că mai nou, prin supravegherile implementate, se constată, prin globalizare, o circulație de virusuri polio în mediul ambiant, ceea ce vine și ne sugerează că ar trebui să fim atenți și să creștem rata de vaccinare” mai spune prof. dr. Adriana Pistol, președinta Societății Române de Epidemiologie.

Poliomielita: simptome și consecințe

Cauzată de virusul poliomielitic, poliomielita este o boală gravă care poate afecta atât copiii, cât și adulții. Calea de transmitere a virusului este în principal fecal-orală, dar poate fi transmis și prin alimente contaminate sau secreții respiratorii. Principalele simptome ale bolii sunt variate. Poate fi confundată cu o răceală sau viroză digestivă, în acest caz simptomele fiind ebră moderată, dureri de gât, oboseală, greață, dureri de cap sau disconfort abdominal.

În alte situații, infecția poate provoca o meningită aseptică, cu febră mai ridicată, dureri musculare și rigiditate la nivelul gâtului și spatelui, dureri intense de cap și sensibilitate la lumină. Forma cea mai severă este cea paralitică. În acest caz, după o perioadă în care simptomele par să se amelioreze, virusul atacă sistemul nervos. Mușchii picioarelor sunt cei mai afectați, dar în cazurile grave virusul poate paraliza mușchii respiratori, ceea ce duce la insuficiență respiratorie și chiar la deces.

Boala poate fi însă prevenită prin vaccinare, de aceea imunizarea copiilor împotriva poliomielitei este esențială pentru a preveni riscurile apariției acestei afecțiuni.