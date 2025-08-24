VIDEO Relația bărbaților cu psihologii. Terapeut: „Mulți vin, dar renunță pe parcurs”

Foarte mulți bărbați, deși au nevoie, renunță să meargă la psiholog sau dacă o facă, treptat evită să mai treacă pe la cabinet. Totul din cauza faptului că nu conștientizează importanța și necesitatea terapiei. Într-un dialog purtat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”, difuzată de Medika TV, terapeuții Bianca Poptean și Sorin Lucaci au încercat să explice care este relația bărbaților cu psihologii.

„Din experiența mea știu că mulți bărbați vin la psiholog și pe urmă renunță pentru că ei consideră că este un semn de slăbiciune și renunță„ susține psihologul Bianca Potean, totodată și moderatoarea emisiunii „Minți sclipitoare”.

Pe de altă parte, psihologul Sorin Lucaci consideră faptul că, nu de puține ori, bărbații se lasă greu convinși să ajungă la cabinet, dar în cele din urmă primesc terapia cu brațele deschise și continuă ședințele.

„Mi se pare interesant să faci un număr de ședințe, apoi să renunțe. Eu știu cazuri în care greu s-au lăsat convinși să vină la terapie, dar au conștientizat importanța terapiei” susține Sorin Lucaci.

Totuși, relația bărbaților cu psihologii este una fragilă, iar în interiorul lor se duce un adevărat conflict legat de motivele pentru care ar trebui să vină la terapie.

„O parte din ei spune că un bărbat adevărat nu are nevoie de ajutor, dar era o altă parte din ei spuneau ok vin pentru că îmi face bine. Era acest conflict interior„ mai spune psihologul Bianca Poptean.