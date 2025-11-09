VIDEO Rolul dezvoltării emoționale în viața fiecărei femei

Dezvoltarea emoțională joacă un rol fundamental în planul dezvoltării personale al fiecărui individ. În cazul femeilor, este nevoie de mai mult sprijin și de mai multă conexiune cu grupurile de suport sau cu terapeuții pentru ca dezvoltarea emoțională să fie deplină și armonioasă.

„Atunci când tu ești singur într-o dificilă sau bună de viață, când ești singur, te lupți în mintea ta cu toate dilemele pe care le ai și nu reușești să ai răspunsuri. Când ai un grup de suport, un terapeut, un prieten bun, un program prin care tu poți să nu treci singură prin toate situațiile dificile, atunci stima de sine crește, încrederea în tine crește, dezvoltarea ta emoțională crește” spune Daniela Gavancar, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

Dar cum definesc specialiștii dezvoltarea emoțională și care este rolul său adevărat?

„Ce înseamnă dezvoltarea emoțională? De multe ori dezvoltarea noastră emoțională e similară cu cea a unei fetițe de 8, 10 ani. Nu reușim să luăm decizii, ne copleșește orice emoție, pozitivă sau negativă. dacă nu lucrăm noi, cu un terapeut, cineva într-un context care să ne ajute, atunci ne poate dărâma orice eveniment din viață. Avem nevoie să ne sprijinim una pe alta” consideră Daniela Gavancar, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.