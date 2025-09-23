VIDEO Sângerarea gingivală, principalul semn al apariției bolii parodontale

Dacă se întâmplă să scuipăm sânge după fiecare periaj, este necesar să cerem sfatul medicului stomatolog. Sângerarea gingivală este primul semn al apariției bolii parodontale. Un control de rutină ne poate ajuta să găsim soluții eficiente pentru a menține sănătatea cavității orale.

Sângerarea gingivală este un simptom semnificativ al bolii parodontale. În stadiile avansate ale bolii, ea poate să apară și spontan, fără a fi nevoie să o asociem cu periajul dentar.

„În boala parodontală există niște manifestări care sunt destul de subtile la început, pe care pacientul s-ar putea să nu le observe. Încercăm să educăm pacienții să le observe și să vină astfel la medic. Primul este legat de sângerarea gingivală care apare la periaj sau la utilizarea aței dentare. În stadii avansate poate să apară și spontan, ceea ce este o problemă” spune dr. Delia Mihăescu, medic chirurgie dento-alveolară, clinica MaxiloMED, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ce este de făcut?

În primul rând trebuie să mergem la medic pentru un control de specialitate și să eliminăm orice legătură între un periaj agresiv și sângerarea gingivală. De cele mai multe ori, sângerarea gingivală poate să însemne boală parodontală.

„Nu trebuie să ne gândim că a fost vorba despre un periaj agresiv, ci trebuie să mergem imediat la medic. Cu această ocazie medicul parodontolog poate să ofere instructaj personalizat astfel încât să nu mai apăsăm și să lezăm gingia și să executăm periajul corect” mai spune dr. Delia Mihăescu, medic chirurgie dento-alveolară, clinica MaxiloMED, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, pentru o protecție îndelungată a gingiilor și pentru a preveni sângerarea gingivală este necesar să schimbăm periuța de dinți cu una cu perii moi.

„Putem folosi o periuță mai moale, o pastă de dinți neabrazivă, putem folosi și anumite paste de dinți cu abrazivitate scăzută, dar doar la recomandarea medicului” a explicat dr. Delia Mihăescu, medic chirurgie dento-alveolară, clinica MaxiloMED, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.