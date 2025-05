VIDEO Sfaturile jurnalistei Cristina Tătar pentru părinți: „Lăsați copilul să descopere cititul”

Cititul este o activitate care nu-i atrage foarte mult pe copii. Totuși, beneficiile lecturii unei cărți sunt foarte multe. Jurnalista și realizatoarea Medika TV Cristina Tătar recomandă tuturor părinților să-i încurajeze pe copii să citească.

Jurnalista Cristina Tătar a explicat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare” faptul că cititul îmbunătățește legătura dintre părinți și copii și-i ajută pe cei mici să se dezvolte, mai ales din punct de vedere emoțional și social.

„Mie mi-a plăcut mereu să citesc și consider că orice carte în viața unui copil îl dezvoltă și îl crește interior, pe lângă toate beneficii pe care le aduce o carte, consider că orice carte crește copilul ca om. Și dacă eu nu dau un exemplu, ce așteptări am de la el, de la sine să meargă să pună mâna pe o carte să meargă să zică „eu vreau să citesc”? ” a explicat Cristina Tătar.

A scris o carte inspirată de fiul său

Cristina Tătar este și autoare de cărți pentru copii. Ideea de a scrie cărți pentru copii i-a venit în momentul în care și-a dat seama că este nevoie să existe alternative pentru poveștile tradiționale.

„Eu îi citeam lui Tudor de la o lună, i-am citit enorm. El așa adormea și se mai întâmplă și acum….Și evident am ajuns la poveștile tradiționale, nu m-am gândit că au violență în ele și nu am putut să i le citesc. Și așa s-a născut „Orașul Bucuria. Povești făcute altfel” a mai spus Cristina Tătar.