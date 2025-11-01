VIDEO Stabilitatea profesională în viziunea lui Cristian Brancu: „Statornicia înseamnă că ești un tip silitor, că vrei să finalizei proiectele începute”

Stabilitatea profesională înseamnă foarte mult pentru fiecare dintre noi. Un exemplu de stabilitate profesională este Cristian Brancu, realizator Prima TV. Prezent pe micul ecran de peste trei decenii, acesta a vorbit în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare” despre importanța stabilității profesionale și felul în care el a reușit să o obțină.

„Cred că am ajuns acolo unde sunt pentru că am crezut mereu că trebuie să fiu într-un loc sau alături de oameni, cu care să rezonez. Să-mi doresc mereu liniște, pace. Din fire nu sunt un tip aventuros. Am fost în totdeauna un om pe care șefii mei, patronii, partenerii mei de afaceri s-au putut baza. Am fost obsedat de la început de ideea finalizării lucrurilor pe care le fac și asta este un lucru foarte valoros. Ne-am apucat de un lucru, îl ducem până la capăt, nu ne schimbăm. Asta presupune o statornicie” a precizat Cristian Brancu, realizator Prima TV, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.

O profesie pe care și-a dorit-o din copilărie

Pentru Cristian Brancu, alegerea profesiei nu a fost întâmplătoare, el dorindu-și să aibă legătură cu domeniul mass-media încă din copilărei.

„În legătură cu meseria mea, știu de la 10 ani…a fost ca o lumină pe care am văzut-o în acea seară, în anul 1983, am zis că vreau să fac asta. De la 10, la 18 ani am tot scris în caiete. Tata m-a ajutat să intru…Am știut că asta e drumul. Am intrat la o facultate tehnică, am făcut Facultatea de Instalații, dar am ales asta” a mai spus Cristian Brancu, realizator Prima TV, invitat în cadrul emisiunii „Minți sclipitoare”.