VIDEO Stresul, factor de risc semnificativ în apariția parodontozei

Stresul este un factor de risc semnificativ al multor afecțiuni. Specialiștii vorbesc despre faptul că între problemele dentare și stres există o strânsă legătură. Parodontoza este una dintre afecțiunile dentare care are ca factor declanșator stresul. Astfel, este nevoie să fim mai relaxați pentru a avea o dantură sănătoasă și fără probleme.

„Explicația acestui fenomen e simplă. Stresul activează axa hipofizară și în acest mod generează secreția în cantitate crescută a hormonilor nocivi organismului. Nivelurile crescute de cortizol sunt nocive pentru atașamentul gingival al dinților și pentru fibrele parodontale. Astfel, de jur împrejurul fiecărui dinte, apar ceea ce noi numim pungi parodontale” susține dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ce este indicele de sângerare?

Sângerarea gingiilor este un simptom semnificativ în diagnosticarea corectă a parodontozei. În funcție de gradul de sângerare, medicii stomatologi își pot da seama de gravitatea afecțiunii.

„Căutăm sângerări și acestea se pot observa fie cu ochiul liber, fie pur și simplu introducând o sondă pentru a observa adâncimea pungilor parodontale și sensibilitatea gingiei în aceste zone la sângerare. Stabilim indicele de sângerare, care reprezintă o scală ce ne ajută să descoperim gravitata parodontozei„ mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.