VIDEO Tot ce nu știai despre beneficiile fluorului pentru organism

Tot mai multe voci susțin că fluorul în exces poate fi dăunător organismului. În realitate, acest element chimic este esențial pentru sănătatea orală și cea a oaselor. Medicul stomatolog Lorelei Nassar a explicat la „Doctor Medika” aceste beneficii.

„Fluorul acționează nu numai asupra dinților, dar și asupra oaselor pentru că este unul dintre elementele care stimulează atât formarea și densificarea smalțului de pe suprafața dinților, dar și formarea și densificarea oaselor. De aceea importanța lui este nu numai pentru aparatul masticator, dar pentru întreg organismul„ spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Într-adevăr, excesul de fluor poate fi dăunător, însă produsele medicamentoase sau pastele de dinți sunt standardizate astfel încât această problemă să fie eliminată.

„Este foarte adevărat, multele mituri și prejudecăți de posibilele doze mai mari decât în mod obișnuit. Ceea ce ca orice medicament administrat în exces duce la un efect advers” mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Fluorul a fost descoperit în anul 1886 de chimistul francez Henri Moissa, fiind premiat cu Nobelul pentru Chimie pentru descoperirea sa în anul 1906.