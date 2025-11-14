VIDEO Transmiterea HPV în cavitatea orală poate fi posibilă

FacebookEmailWhatsApp

Virusul HPV se poate transmite și la nivelul cavității orale. Deși organismul nostru are capacitatea de al elimina, nu în toate cazurile se întâmplă asta, iar riscurile de a dezvolta o boală cancerigenă din cauza infecției este ridicat.

„Mai puțin se știe și se vorbește despre infecția HPV la nivel oral. Deși la nivel oral se neutralizează de către sistemul imunitar în decurs de doi ani de la infectare, ca și potențial nu este mai puțin cancerigen” susține dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog la Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicul Lorelei Nassar a explicat și cum se produce infectarea cu virusul HPV la nivelul cavității orale.

„Infectarea se produce prin contact direct , nu prin contact mediat de salivă. Nu ne putem lua HPV, ci trebuie un contact mucoasă la mucoasă. Să spunem că prin sărut și în acest mod. De aceea stomatologia este mai puțin vizată ca și cale de contaminare, pentru că nu e vorba de asta prin intermediul unor obiecte sau prin intermediul picăturilor de salivă infectate„ mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea
Spălarea corectă a mâinilor

Spălarea corectă a mâinilor, cum procedăm VIDEO

Prevenția bolilor infecțioase, indiferent de virusurile care le provoacă, se face în primul rând prin igiena mâinilor. Spălarea corectă a mâinilor ține la distanță foarte multe afecțiuni. Este însă important…
Mai mult
Gripă sau răceală, cum le deosebim?

Gripă sau răceală, cum le deosebim? VIDEO

Sezonul rece amplifică circulația virusurilor de răceală și gripă. Deși relativ asemănătoare ca simptome, gripa și răceala au însă manifestări diferite. De aceea, este important să ne dăm seama, cu…
Mai mult
Renunțarea la fumat, beneficii pentru plămâni VIDEO

Renunțarea la fumat, beneficii pentru plămâni VIDEO

  Cancerul pulmonar are o incidență tot mai ridicată în România. Principalul factor de risc este fumatul. Medicii consideră că renunțarea la fumat aduce multe beneficii pentru plămâni. Recomandarea specialiștilor…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Trei tipuri de diete care ar putea reduce riscul de cancer de colon! Toate sunt bazate pe alimente cu efect antiinflamator
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro