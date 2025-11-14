VIDEO Transmiterea HPV în cavitatea orală poate fi posibilă

Virusul HPV se poate transmite și la nivelul cavității orale. Deși organismul nostru are capacitatea de al elimina, nu în toate cazurile se întâmplă asta, iar riscurile de a dezvolta o boală cancerigenă din cauza infecției este ridicat.

„Mai puțin se știe și se vorbește despre infecția HPV la nivel oral. Deși la nivel oral se neutralizează de către sistemul imunitar în decurs de doi ani de la infectare, ca și potențial nu este mai puțin cancerigen” susține dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog la Clinica Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Medicul Lorelei Nassar a explicat și cum se produce infectarea cu virusul HPV la nivelul cavității orale.

„Infectarea se produce prin contact direct , nu prin contact mediat de salivă. Nu ne putem lua HPV, ci trebuie un contact mucoasă la mucoasă. Să spunem că prin sărut și în acest mod. De aceea stomatologia este mai puțin vizată ca și cale de contaminare, pentru că nu e vorba de asta prin intermediul unor obiecte sau prin intermediul picăturilor de salivă infectate„ mai spune dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial și implantolog.