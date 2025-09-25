VIDEO Tratamentul conservator în cancerul de sân și beneficiile aduse vieții pacientelor

În foarte multe cazuri, tratamentul cancerului mamar presupune îndepărtarea completă a sânului în care a fost descoperită tumora. Astăzi, datorită progreselor care s-au făcut în medicină, tumorile pot fi extirpate prin păstrarea sânului. Acest tip de tratament poartă numele de tratament conservator. Deși benefic, tratamentul conservator poate fi realizat doar în anumite condiții.

„Tratamentul conservator este un tratament în care se păstrează sânul. Este înlăturată tumora, dar se păstrează sânul. Spre deosebire de mastectomie, operație în urma căreia este îndepărtat complet sânul în care descoperim formațiunea tumorală” susține dr. Liviu Stoleru, medic primar radioterapie, șef Centru Radioterapie Neolife Băneasa, Centrul Medical Neolife, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Această metodă terapeutică presupune intervenția chirurgicală de îndepărtare a tumorii localizată la nivelul sânului și utilizarea radioterapiei. Medicii folosesc radioterapia pentru a elimina complet din zona operatorie toate celulele canceroase care nu pot fi observate.

„Tratamentul conservator are două componente. Una dintre ele este intervenția chirurgicală, prin care se înlătură formațiunea tumorală cu o margine de țesut sănătos, iar această intervenție chirurgicală este urmată de o a doua componentă a tratamentului conservator, radioterapia. Radioterapia se adresează celulelor tumorale restante, care există în sân și nu pot fi detectate. Există în sân după înlăturarea aparent completă a formațiunii tumorale„ mai spune dr. Liviu Stoleru, medic primar radioterapie, șef Centru Radioterapie Neolife Băneasa, Centrul Medical Neolife, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O metodă limitativă

Deși eficient, tratamentul conservator nu poate fi aplicat tuturor pacientelor. Este necesar ca boala să fie descoperită într-un stadiu incipient, iar tumorile să fie de mici dimensiuni. În caz contrar, medicii vor utiliza o altă metodă terapeutică, aceea a mastectomiei sau îndepărtarea completă a sânului bolnav.

„Acest tratament nu se poate face însă la orice pacientă. Are două condiții care trebuie îndeplinite. O primă condiție este ca intervenția chirurgicală să elimine complet tumora, iar o a doua condiție este ca rezultatul estetic obținut să fie favorabil. Doar așa putem spune că acest trament este de succes. Ce este important este că indicația principală pentru el sunt cancerele în stadiu incipient” a mai explicat dr. Liviu Stoleru, medic primar radioterapie, șef Centru Radioterapie Neolife Băneasa, Centrul Medical Neolife, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.