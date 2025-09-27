Vinul roșu – bun sau rău pentru sănătate?

Tot mai multe studii vorbesc despre beneficiile pe care le are pentru sănătate vinul roșu. Compoziția sa chimică îl transformă într-un adevărat elixir pentru organism. Dar, cât de bine este să consumăm această băutură foarte des?

Specialiștii îndeamnă însă la consumul vinului roșu cu moderație și amintesc despre beneficiile pe care le are pentru organismul uman. Totul datorită substanțelor pe care le conține. În primul rând, este vorba despre antioxidanți, în special resveratrol, polifenoli și flavonoide. Acești antoxidanți au capacitatea de a proteja vasele de sânge, de a reuce inflamațiile în organims și pot reduce riscul de boli cardiovasculare.

Totodată, aceste substanțe pot avea efecte benefice asupra colestelorului „bun”, ajutând și la întârzierea procesului de îmbătrânire celulară.

Efecte adverse și contraindicații

Atunci când spun ca vinul roșu să fie consumat cu moderație, specialiștii susțin faptul că este necesar consumul unui singur pahar pe zi atât de către femei, cât și de către bărbați. În caz contrar, această băutură poate avea efecte adverse. În cantități mari, alcoolul crește riscul de boli hepatice, hipertensiune și chiar anumite tipuri de cancer. De asemenea, cel mai mare pericol este dependența de alcool.