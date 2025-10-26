Vitamina D în exces, pericol pentru sănătate. Care e doza corectă?

Într-un interviu realizat pentru agenția News.ro, Eugenia Foarfecă, jurnalistă și realizatoare Medika TV, a discutat cu dr. Carmen Cristescu, medic primar de medicină internă, despre administrarea corectă a vitaminei D. Avem nevoie de acest supliment pentru a ne menține sănătatea, însă administrarea ei în exces ne poate cauza probleme de sănătate.

Opinia medicului Carmen Cristescu este că, într-adevăr, o dozare incorectă de vitamina D ne-ar putea provoca probleme de sănătate.

„„Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar. Vitamina D în exces poate duce la o calcificare rapidă pereţilor arteriali, poate agrava, adică poate contribui la deteriorarea funcţiei renale atunci când există o patologie preexistentă. Practic depunerea calciului în oase sub influenţa vitaminei D este întotdeauna ţinta pe care ne-o propunem, dar la o categorie anume de pacienţi, pe care medicul cumva îi poate identifica. Vitamina D în exces poate face mai mult rău decât bine” atrage atenția medicul Carmen Cristescu.

Administrarea vitaminei D și a suplimentelor care conțin această vitamină se face doar cu recomandare medicală și doar în baza unor analize medicale care să confirme sau să infirme că avem un deficit. Nivelul optim trebuie să fie de 30 ng la ml, conform indicațiilor terapeutice.

„ Nivelul optim este de 30 ng la ml, este foarte important nivelul optim pentru că vitamina D contribuie la un tonus bun atât al sistemului osteo-muscular , cât şi la nivel cognitiv, la nivelul imunităţii, este un factor foarte important în activitatea noastră metabolică curentă” mai spune dr. Carmen Cristescu.

Puteți afla de aici toate informațiile explicate de dr. Carmen Cristescu în cadrul interviului realizat de jurnalista Medika TV Eugenia Foarfecă.