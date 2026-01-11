Zahărul brun, prieten sau dușman al organismului?

Zahărul brun este un tip de zahăr obținut prin amestecarea zahărului alb rafinat cu melasă sau prin rafinarea minimă a trestiei de zahăr. Culoarea și aroma sa ușor caramelizată provin tocmai din conținutul de melasă.

Beneficiile zahărului brun

Deși rămâne un îndulcitor cu aport caloric ridicat, zahărul brun are câteva avantaje față de cel alb.

1. Conține urme de minerale

Melasa adaugă cantități mici de:

• calciu

• potasiu

• fier

• magneziu

Acestea nu sunt suficiente pentru a-l transforma într-un aliment nutritiv, dar îl fac puțin mai „bogat” decât zahărul alb.

2. Aromă intensă și naturală

Zahărul brun oferă o aromă caramelizată, ideală pentru:

• prăjituri

• biscuiți

• sosuri

• marinade

Aroma sa permite uneori folosirea unei cantități mai mici pentru același efect gustativ.

3. Umiditate mai mare în preparate

Datorită melasei, zahărul brun menține deserturile mai moi și mai pufoase. Este preferat în rețete precum:

• banana bread

• cookies

• checuri umede

4. Mai puțin procesat (în unele variante)

Zahărul brun nerafinat păstrează o parte din melasa naturală, ceea ce îl face o opțiune ușor mai puțin industrializată.

Contraindicații și riscuri ale zahărului brun

Chiar dacă pare mai sănătos, zahărul brun rămâne tot zahăr. Iată situațiile în care trebuie consumat cu atenție.

1. Diabet sau rezistență la insulină

Zahărul brun are aproape același indice glicemic ca zahărul alb.

Poate crește rapid glicemia și trebuie evitat sau consumat doar cu recomandare medicală.

2. Excesul poate duce la probleme metabolice

Consumul ridicat poate contribui la:

• creștere în greutate

• inflamație

• risc cardiovascular

• carii dentare

3. Nu este potrivit pentru diete low-carb

Conține aceeași cantitate de carbohidrați ca zahărul alb, deci nu este compatibil cu dietele ketogenice sau low-carb.

4. Poate conține aditivi în variantele ieftine

Unele tipuri sunt doar zahăr alb colorat cu melasă adăugată artificial.

Calitatea diferă mult între producători.