Alimente pe care le poți consuma de Crăciun fără grija siluetei

Masa de Crăciun poate fi o adevărată provocare pentru cei care vor să-și mențină silueta. Există însă soluții care te pot ajuta să te bucuri de produsele tradiționale, având grijă și de siluetă.

Nutriționista Mihaela Bilic a explicat pentru Caloria.ro ce putem face astfel încât cifrele de pe cântar să nu se modifice după Crăciun.

Pregătirea de dinaintea meselor festive

Mihaela Bilic explică faptul că pregătirea pentru mesele bogate de Crăciun trebuie să înceapă înainte cu câteva zile de marea sărbătoare. Astfel, este important să adoptăm o dietă simplă bazată pe legume, lactate cu un conținut scăzut de grăsimi și hidratare corespunzătoare.

Acest regim este conceput pentru a conferi organismului un moment de respiro, limitând totodată și impactul asupra sistemului digestiv al exceselor alimentare.

Ritmul alimentar de sărbători

În ziua de Crăciun, Mihaela Bilic recomandă să începem micul dejun cu o alimentație simplă care să nu încarce stomacul. Un iaurt, o cafea sau o ceașcă de ceai sunt suficiente pentru a începe ziua fără a suprasolicita digestia.

Pentru prânz sunt recomandate preparatele ușoare, precum o ciorbă sau o salată de legume proaspete. Porțile consumate ulterior vor fi mai mici, iar excesul caloric mult mai ușor de gestionat.

Varietate la o singură masă

Mihaela Bilic ne recomandă să evităm tentația de a gusta din toate preparatele în același timp. Ideal este să încercăm să consumăm doar două feluri de mâncare la aceeași masă, iar porțiile să fie reduse. Recomandarea este pentru răcitura din carne de curcan, pe post de aperitiv.

În privința fripturilor, sunt recomandate cărnurile slabe. Carnea de pui, pește sau curcan gătită la cuptor, fără adaos de ulei este benefică oricărei mese de Crăciun. Friptura poate fi aromatizată cu vin, ierburi, iar garnitura ideală rămâne salata de legume. Mai puțin cartofi sau alte preparate grele.