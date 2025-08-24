Ești permanent stresat? Poată că nu bei apă suficientă

Hidratarea adecvată ne ajută atât să ne menținem organismul sănătos, cât să și ținem stresul la distanță. Un studiu recent evidențiază faptul că persoanele care beau prea puțină apă nu pot gestiona eficient perioadele stresante din viața lor.

Persoanele care se hidratează bine răspund mai bine la stres, potrivit unui studiu realizat de cercetărorii Universității John Moores Liverpool. Oamenii de știință au descoperit faptul că între proasta gestionare a stresului și lipsa apei din organism există o strânsă legătură. Astfel, cu cât bem mai puțină apă, cu atât suntem mai stresați.

Datele au arătat că persoanele care au băut sub 1,5 litri de apă/zi au avut un nivel al cortizolului (hormonul responsabil de stres în organism) cu peste 50% mai mare decât al persoanelor care au băut zilnic peste 1,5 litri de apă.

În cadrul acestui studiu au fost incluse două grupuri: unul care au băut apă sub 1,5 litri pe zi, iar ceilalți au respectat recomandările zilnice privind hidratarea. Acestui grup i-a fost recomandat să bea 2 litri în cazul femeilor și 2,5 litri în cazul bărbaților.

Monitorizarea participanților s-a realizat pe parcursul a 7 zile, participanții fiind supuși unui test de stres ce a inclus un interviu de angajare, dar și rezolvarea rapidă a unui exercițiu de matematică.

Înainte și după test, oamenii de știință au măsurat nivelul de cortizol al participanților.

La finalul studiului, concluzia specialiștilor este ca atunci când avem o perioadă solicitantă să avem la îndemână o sticlă cu apă pentru a ne hidrata eficient.