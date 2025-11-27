Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie

Pe 6 decembrie, se lansează în România una dintre cele mai așteptate cărți din zona psihologiei aplicate și a neuroștiinței: Ghidul creierului echilibrat. Scrisă de Alina Robu și Alina-Diana Nemeș, fondatoarele Institutului BrainMap, cartea vine ca un ghid revoluționar pentru cei care simt că „funcționează, dar nu mai trăiesc”.

Pornind de la peste 20 de ani de cercetare și terapie în neurofeedback, cele două autoare propun o abordare complet diferită a burnout-ului, anxietății și dezechilibrului emoțional: nu ca „defecte” de caracter sau lipsă de voință, ci ca rezultate firești ale unui sistem nervos suprastimulat și dezechilibrat.

O abordare nouă, bazată pe știință aplicată

Cartea se remarcă printr-un limbaj accesibil, fără a simplifica în mod excesiv conceptele științifice. Vorbim despre ritmuri cerebrale (beta, gamma, theta), neuroplasticitate, nervul vag și rețele neuronale, dar explicate într-un mod clar, apropiat de realitatea cotidiană a celor care trăiesc cu oboseala cronică, stresul intens sau sentimentul de deconectare de sine.

Ghidul creierului echilibrat nu este doar o carte de teorie. Fiecare capitol conține exerciții concrete – respirație conștientă, observație somatică, introspecție ghidată sau chiar desen – toate menite să stimuleze autoreglarea sistemului nervos autonom. Cititorii sunt ghidați pas cu pas să identifice semnele dezechilibrului, dar și pe cele ale reglării, acele indicii subtile că mintea și corpul încep să revină la o funcționare sănătoasă. Mai mult decât atât, volumul poate fi folosit ca un jurnal ghidat, oferind spațiu real de reflecție, claritate și reconectare interioară.

Ce aduce nou această carte?

Ce aduce nou această carte este perspectiva neurofiziologică asupra problemelor emoționale. Când sistemul nervos este blocat în modul „luptă sau fugi”, apar simptome precum iritabilitatea, dificultățile de concentrare, retragerea socială sau epuizarea. Autoarele explică faptul că aceste manifestări nu sunt disfuncții personale, ci mecanisme de supraviețuire învățate și că ele pot fi reglate cu metode precise, testate în practică.

Terapia prin neurofeedback – tehnologia care schimbă paradigma în România

Un punct de atracție al cărții este introducerea și explicarea unei metode încă puțin cunoscute publicului larg: neurofeedbackul. Aceasta este o formă de antrenament cerebral non-invaziv, care folosește hărți cerebrale (brain mapping) și echipamente specifice pentru a observa în timp real activitatea neuronală, cu scopul de a restabili echilibrul undelor cerebrale.

Pe scurt, este vorba despre o tehnică ce antrenează creierul să funcționeze în ritmuri mai regulate, asociate cu calmul, focusul și vitalitatea.

În cadrul Institutului BrainMap, peste 20.000 de persoane au beneficiat de această metodă, însoțită de intervenții complementare precum fotobiomodulația cerebrală sau exercițiile de coerență inimă-creier.

Lansarea cărții este însoțită de o ofertă specială: o ședință gratuită de Neurofeedback Plus, în valoare de 300 lei, oferită de Institutul BrainMap celor care achiziționează cartea în perioada lansării.

Un mesaj important: „Creierul tău nu e defect – doar dezechilibrat”

Unul dintre cele mai puternice mesaje ale cărții este dezactivarea vinovăției.„Nu e vina ta că te simți epuizat sau că parcă nu te mai recunoști. E creierul tău, suprastimulat și dezechilibrat – și există soluții reale pentru asta”, scriu Robu și Nemes. Vindecarea, susțin ele, nu este doar posibilă, ci științific explicabilă și antrenabilă.

Despre autoare, două pioniere ale neuroștiinței aplicate în România

Alina Robu și Alina-Diana Nemeș nu sunt doar autoarele cărții, ci și fondatoarele Institutului BrainMap, primul centru din România dedicat complet terapiei prin neurofeedback. Psihologi, terapeuți și cercetători, ele au scanat peste 20.000 de creiere și au adus în cabinet știința reală din spatele suferințelor emoționale: dezechilibre neuronale, rețele blocate în bucle de frică, rușine sau epuizare, dar și semne clare de reconectare și vindecare.

La Institutul BrainMap, fondatoarele au dezvoltat Neurofeedback Plus, un program unic de antrenamente cerebrale 6-în-1, care combină neurofeedback-ul clasic cu alte cinci tehnologii complementare validate științific, precum fotobiomodulația, coerența inimă–creier sau stimularea nervului vag. Acest protocol personalizat, non-invaziv, oferă rezultate mai rapide și mai durabile în reglarea dezechilibrelor neuronale și creșterea performanței cognitive. Disponibil exclusiv în România, Neurofeedback Plus este singurul sistem integrat de acest tip din Europa, fiind deja testat pe zeci de mii de pacienți, de la copii la adulți.

Cartea Ghidul creierului echilibrat deschide o nouă paradigmă terapeutică în România, una care îmbină cercetarea neurofiziologică cu blândețea față de sine, tehnologia cu introspecția și știința creierului cu empatia profundă pentru suferința umană.

Lansarea oficială a cărții are loc pe 6 decembrie, ora 15:00, la Romexpo, în cadrul Târgului de Carte GAUDEAMUS. Cartea va fi disponibilă ulterior online și în librăriile partenere.