Povestea Institutului BrainMap, locul unde mintea devine limpede VIDEO

V-ați imaginat vreodată ca puteți da mai mult sens gândii dumneavoastră? Sau că puteți învăța să vă gestionați mai bine emoțiile? Cu ajutorul Institutului BrainMap toate aceste lucruri pot fi astăzi posibile. Specialiștii din cadrul Institutului BrainMap au dezvoltat un program de mapare a creierului care vă poate ajuta să vă îmbunătățiți capacitatea cognitivă.

Principiul de la care au pornit creatorii Institutului BrainMap are legătură cu ceea ce se întâmplă în cabinetul terapeutului.

„În cabinetul de psihoterapie ești obligat să lucrezi în realitatea clientului și nu poți să-i spui că știi că te minte. Nu poți aborda astfel lucrurile” spune dr. Alina Diana Nemeș, terapeut Neurofeedback și co-fondatoare Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Institutul BrainMap folosește tehnologie, dar și metode de neurofeedback prin care creierul beneficiază de o scanare amplă a tuturor emisferelor sale. Astfel, se creează o imagine de ansamblu asupra activității cerebrale ce poate fi îmbunătățită.

„Și așa ne-am gândit cum să creăm o cască și niște ochelari VR? Casca să monitorirzeze activitatea electrică a creierului, să monitorizăm multe aspecte biologice și să facem o expunere treptată a pacientului pentru a face desensibilizarea prin expunere. Și astfel să putem opri intervenția terapeutică. Am luat legătura cu niște it-ști foarte buni și ne-am pus pe treabă” dr. Alina Diana Nemeș, terapeut Neurofeedback și co-fondatoare Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Specialiștii recomandă Institutul BrainMap pentru ca noi să putem înțelege mai bine ceea ce se întâmplă cu adevărat în creierul nostru. Metodele terapeutice utilizate pot îmbunătăți vizibil capacitatea cognitivă.