Zacusca este preparatul potrivit mai ales pentru perioadele de post. Preparată corect, ea poate oferi organismului antioxidanți, nutrienți și substanțe minerale care-l ajută să facă față provocărilor. Dar cum transformi zacusca într-un aliment benefic? Iată răspunsul în acest articol.

De fel, zacusca poate fi considerat un preparat sănătos, pentru că ea conține foarte multe legume și verdețuri. Pentru a fi cu adevărat benefică este necesar să știm ce fel de legume să alegem.

Cum transformi zacusca într-un aliment sănătos?

Importantă este alegerea ingredientelor pentru prepararea ei. Este necesar să utilizăm doar legume de calitate, bio și proaspete. De asemenea, uleiul pe care-l folosim în zacuscă este important. Trebuie utilizate doar uleiuri de calitate, precum cel de măsline.

Uleiul de măsline ajută la absorbția vitaminelor solubile și la menținerea sănătății cardiovasculare.

Principalele legume din zacuscă

Vinetele sunt baza atunci când facem zacuscă. Ele sunt benefice pentru că au un aport mare de fibre. Fibrele din vinete ajută digestia. De asemenea, ardeii sunt un alt ingredient benefic. Sursă de vitamina C, ardeii sunt importanți pentru sistemul imunitar.

De asemenea, potrivite pentru zacuscă sunt și ciupercile. Ele aduc un aport de proteine și minerale. Este vorba despre seleniu și potasiu. Puteți integra în zacuscă și fasole. Fasolea crește aportul de fibre și de proteine.

Roșiile adăugate sunt sursă bogată de licopen, un antioxidant ce ajută pielea și inima.

Conținutul ridicat de legume contribuie la detoxifierea organismului, iar antioxidanții susțin procesul natural de regenerare celulară. În plus, prepararea lentă și coacerea legumelor accentuează aromele naturale, eliminând nevoia de potențiatori artificiali de gust.

Zacusca pregătită cu atenție, fără aditivi, cu legume proaspete și ulei ales responsabil devine astfel un preparat tradițional adaptat perfect cerințelor moderne ale unei alimentații sănătoase. Este gustoasă, nutritivă și potrivită în orice sezon, transformând o simplă felie de pâine într-o masă completă și echilibrată.