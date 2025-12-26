Vina de a mânca la masa de Crăciun. Cum poți scăpa de a această stare 

Dietele și curele de detoxifiere fac mulți oameni să se simtă vinovați atunci când se așează la masa de Crăciun. Experții ne avertizează că problema nu este ceea ce mâncăm în zilele de sărbătoare, iar această obsesie pentru controlul greutății ne poate afecta relația pe care o avem cu alimentele.

În perioada Crăciunului suntem bombardați, mai ales pe social media, de numeroase formule magice de detoxifiere sau rețete de diete așa-zise sănătoase. Mulți oameni nu se pot bucura de atmosfera de sărbătoare pentru că se simt vinovați atunci când se așează la masă.

Pentru a ne elibera de acest sentiment de vinovăție, tot mai mulți experți ne recomandă să nu mai privim mâncarea ca pe o pedeapsă, ci să o vedem ca pe o parte a sănătății noastre.

Cultura dietelor este problema, nu Crăciunul

Olga Alejandre, antreprenor și nutriționist, autoarea cărții „Frumusețea de a fi tu” , consideră că problema nu este ceea ce mâncăm în aceste zile speciale, având în vedere faptul că este insignifiant prin comparație cu ceea ce mâncăm pe tot parcursul anului, ci felul în care punem presiune pe organism și stresul pe care ideea de alimentație îl provoacă în această perioadă.

„Nu trebuie să credem în diete sau restricții. Pe termen lung, trebuie să integrăm și alți factori pentru starea noastră de bine, precum odihna sau mișcarea” susține Olga Alejandre, printre altele și specialistă în prevenția tulburărilor alimentare.

Mai mult, experta consideră că senzația de vină pe care o resimțim față de mâncarea de sărbători crește anxietatea și deteriorează relația pe care o avem cu alimentele.

„Restricțiile pare că duc spre ceva pozitiv, dar este o senzație falsă. Când ne punem restricții, pierdem controlul” mai spune Alejandre, potrivit Euronews.com

Ce trebuie să facem

Olga Alejandre ne recomandă ca după sărbători să nu apelăm la diete faimoase de detox sau la diete prea restrictive. Trebuie să avem doar mese reulate, odihnă și să intrăm în rutina noastră obișnuită.