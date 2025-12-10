Atmosfera de sărbătoare aduce echilibru psihic VIDEO

Doar câteva săptămâni ne mai despart de sărbătorile de iarnă. Medicii ne recomandă să trăim din plin atmosfera de sărbătoare, pentru că poate juca un rol benefic asupra emoțiilor noastre.

Întâlnirile cu familie, pregătitul mesei de sărbători și oferitul cadourilor reprezintă activități care ne binedispun și ne ajută psihicul.

Atmosfera de sărbătoare aduce echilibru psihic

Medicii recomandă să petrecem timp de calitate de sărbărtori în toate lucrurile pe care le facem de sărbători. Atmosfera de sărbătoare chiar joacă un rol important pentru psihicul nostru.

Citiți și: Sărbători în cabinetul medicului. Ascultă-i sfaturile VIDEO

„Este o stare de spirit. În care contează și răsfățul culinar, dar e bine să ni-l facem acasă, folosind doar ingrediente naturale. De asemenea, trebuie să adăugăm dragoste și iubire pentru că noi gătim pentru familie. Și ne încărcăm cu spiritul sărbătorilor” spune dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

La distanță de medici

Starea de bine pe care o aduce atmosfera de sărbătoare ne ajută și din punct de vedere al sănătății fizice. Astfel, putem sta cât mai departe de cabinetele medicilor.

Citiți și: Intervenții estetice potrivite pentru sărbători VIDEO

„În perioada asta e bine să nu ne întâlnim cu doctorul, decât dacă suntem prieteni cu el” mai spune dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.