Explozie în Capitală: Alexandru Rogobete: „Am oferit sprijin bolnavilor cronici”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține într-o declarație publică faptul că s-au făcut eforturi pentru acordarea asistenței medicale în cazul bolnavilor cronici evacuați din blocul care a explodat în cartierul Rahova din București.

„La nivelul Ministerului Sănătății, împreună cu conducerea ASSMB, s-a organizat un flux medical pentru persoanele evacuate. Mai multe spitale din București oferă asistență medicală în regim ambulatoriu pentru persoanele evacuate. Aici vorbim despre persoane care erau pe tratamente cronice, dependenți de insulină și așa mai departe. Noi, împreună cu ASSMB, le-am asigurat această medicație și sunt monitorizați, respectiv beneficiază de asistență medicală în regim ambulatoriu” a precizat Alexandru Rogobete, într-o declarație publică pentru Digi24.

Redacția Medika TV a prezentat pe larg situația la zi a victimelor exploziei din Capitală. Puteți citi informații aici.

De asemenea, puteți citi aici care este starea de sănătate a celor doi copii internați la Spitalul „Grigore Alexandrescu" din București.

